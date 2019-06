Verkehrsfluss verbessert und Sicherheit erhöht

Landrat Reinhard Frank nahm die neue Ampelanlage an der oberen Kasernenkreuzung in Tauberbischofsheim durch Knopfdruck am Schaltkasten in Betrieb. Das Bild zeigt (von links) Auszubildende Sophie Hofmann, Landrat Frank sowie vom Straßenbauamt Verkehrsingenieur Dirk Borsdorf und Amtsleiter Markus Metz.

© Landratsamt