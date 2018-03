Vermieter inzwischen gestorben

Anzeige

Main-Tauber-Kreis/Würzburg.Weiterhin auf freiem Fuß befindet sich ein vom Dienst suspendierter Polizeihauptmeister aus dem Raum Würzburg, der bis vor wenigen Monaten im Main-Tauber-Kreis beruflich tätig war. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte noch im alten Jahr gegen ihn Ermittlungen wegen unerlaubten Drogenbesitzes und Betrugs eingeleitet.

Wie der Pressesprecher der Würzburger Behörde, Oberstaatsanwalt Boris Raufeisen, mitteilte, zögen sich die Untersuchungen noch etwas hin, so dass er sich zum Stand der Dinge derzeit nicht detailliert äußern wolle und könne.

Dem Beamten war vorgeworfen worden, das Vertrauen eines schwerkranken Mannes, gleichzeitig sein Vermieter, aus einer Gemeinde im Würzburger Umland erschlichen zu haben, um sich ihm in treuhänderischer Absicht zu nähern und seine Hilfe anzubieten (wir berichteten). Im Zuge dessen soll sich der Hauptmeister eine Summe knapp am sechsstelligen Bereich zu eigen gemacht haben, wie der Würzburger Rechtsanwalt Dr. Hanjo Schrepfer bereits seinerzeit unserer Zeitung mitgeteilt hatte. Der mutmaßliche Täter soll dem Vermieter vorgegaukelt haben, unter anderem Rechnungen, etwa an die Krankenkasse oder für therapeutische Behandlungen, für ihn zu überweisen. Dies sei auch deshalb so einfach gewesen, weil er zwischenzeitlich in Besitz eine Kontovollmacht gewesen sei.