Vertiefende Einblicke in das Bauhandwerk

Anzeige

Tauberbischofsheim.Der Pausenhof des Schulzentrums am Wört ist um eine Attraktion reicher – und die ist auch noch selbstgemacht: Die an der Lernwerkstatt „Bau-Hand-Werk“ teilnehmenden Schüler haben am Freitag ihre zum Abschluss des Projekts gebaute Sitzgruppe an die Schule übergeben. Die Schüler der achten Klasse der Werkrealschule sind stolz auf ihr professionelles Ergebnis, das sie innerhalb von einer Woche mit ihren Projektpartnern aus Beton und Teakholz angefertigt haben.

Für praktische Arbeit begeistern

Die Lernwerkstatt „Bau-Hand-Werk“ wurde durch die Handwerkskammer Heilbronn-Franken ins Leben gerufen, um Schüler schon frühzeitig für Handwerksberufe und praktische Arbeit zu begeistern.

Gemeinsam mit der Architektur- und Bauschule Baukasten in Bremen, der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim, den Firmen Boller Bau und Konrad Bau und finanziell unterstützt von der städtischen Bürgerstiftung wurde das Projekt erstmals am Schulzentrum am Wört in Tauberbischofsheim angeboten.