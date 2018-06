Video zum Karate-Flashmob

Anzeige

Tauberbischofsheim.Die Karateabteilungen des TSV Tauberbischofsheim und des TV Wertheim freuten sich über einen Teilnehmerrekord beim inzwischen dritten „Kata-Spezial“ in der Kreissstadt Anfang Mai (die FN berichteten). Dieses Mega-Event mit annähernd eineinhalbtausend aktiven Karatekas, die sich in ihrer Kunst zu verbessern suchen, ist einmalig in der Karate-Welt.

Asiatische Kampfkunst

Zusätzlich kam die gleiche Zahl an Begleitpersonen, die die Kreisstadt vier Tage lang im Atem hielten. So stand vom 10. bis 13. Mai ganz Tauberbischofsheim wieder unter dem Zeichen der asiatischen Kampfkunst.

Aber die Ausrichter, ein Team um den örtlichen Cheftrainer Schlatt, hatten sich für dieses Jahr etwas ganz Besonders überlegt: Einen Flashmob mit annähernd 1000 Karateka in normaler Straßenkleidung.