Viel fürs dörfliche Leben getan

Dittwar.Ihre eiserne Hochzeit feierten Heinrich und Agnes Zegowitz in Dittwar. Zusätzlich konnte Agnes Zegowitz ihren 90. Geburtstag begehen.

Bürgermeister Wolfgang Vockel gratulierte dem Jubelpaar im Namen der Stadt und überreichtezusammen mit Ortsvorsteher Carsten Lotter neben einem Weinpräsent und Blumen eine Urkunde des Ministerpräsidenten. Dabei waren auch die Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Dittwar, und des Liederkranzes.

Heinrich und Agnes Zegowitz stammten beide ursprünglich aus Dittwar und waren vor allem in der Landwirtschaft und im Weinbau beschäftigt. Zusätzlich hatte Agnes Zegowitz bis Mitte der 90er Jahre einen Lebensmittelladen, der damals Lebensmittelpunkt für das ganze Dorf war.

Das Paar hat vier Kinder, fünf Enkel und zwei Urenkel, zwei Söhne leben in Tauberbischofsheim. Heinrich Zegowitz ist Gründungsmitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Dittwar seit 1948, zusätzlich betätigte er sich als passives Mitglied im Liederkranz Dittwar und war im Vorsitz der Flurbereinigung. Gemeinsam mit Familie und zahlreichen Gratulanten feierte das das Paar feierte seinen besonderen Tag. Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen schließen sich die FN an. stv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.05.2019