Viel geboten beim Tag der offenen Tür

Tauberbischofsheim.Einfach mal reinschnuppern ist die Devise am „Tag der offenen Tür“ der Richard-Trunk-Musikschule am Sonntag, 7. April, ab 15 Uhr in der Stadthalle. Hier können interessierte Eltern und Kinder das Musikschulleben aus der Nähe betrachten, sich über das große Lehrangebot und die Auswahl an möglichen Instrumenten erkundigen. Im Schnupperunterricht kann selbst ausprobiert werden, wie eine Geige, ein Bass, die Trompete, ein Saxofon oder eines der vielen anderen Instrumente funktioniert.

Die Wahl des „richtigen“ Instruments ist nicht leicht. Die Mitarbeiter und Lehrer der Musikschule stehen mit Rat und viel Erfahrung bereit, um beim Start zu helfen. Informationen werden geboten über Eltern-Kindgruppen, Elementarunterricht, das Instrumentenkarussell und den Instrumentalunterricht, über Streicher- und Bläserklassen an Tauberbischofsheimer Schulen, die Vielzahl an Unterrichtsstandorten, oder die Ensembles. Ob Klassik, Jazz, Rock, Pop, Instrumental oder Gesang, das große Angebot lässt keine Wünsche offen. Im Rahmenprogramm des „Tags der offenen Tür“ finden ein kleines Konzert und Aufführungen der musikalischen Früherziehung statt. Für eine kleine Stärkung durch den Elternbeirat ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

