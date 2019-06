Viel Musik beim 35. Ploofest

Impfingen.Bereits zum 35. Mal veranstalten die Impfinger Musikantenihr Ümpfemer Ploofest. Das Dorffest findet am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Juli, in der Dorfmitte am „Ploo“ statt. In entspannter und gemütlicher Atmosphäre können die Besucher anspruchsvoller Musik lauschen und die Ploofestküche genießen. Der Bieranstich ist am Samstag um 18 Uhr. Ab 20 Uhr wird die Rockband „Unknown Heros“ aufspielen.

Buntes Programm

Am Sonntag werden die Besucher bereits beim Frühschoppen mit zünftiger Blasmusik von der Musikkapelle Dienstadt unterhalten. Gegen 12 Uhr besteht die Möglichkeit zum Mittagessen. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Für die musikalische Umrahmung am Sonntagnachmittag sorgt ab 15 Uhr die Musikkapelle Harthausen.

Das Programm im Überblick:

Samstag, 13. Juli: 18 Uhr Bieranstich; 20 Uhr Unterhaltung mit der Band „Unknown Heros“.

Sonntag, 14. Juli: 11.30 Uhr Frühschoppen mit der Musikkapelle Dienstadt; 15 Uhr Unterhaltung mit der Musikkapelle Harthausen.

