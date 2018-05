Viele Grundstücke in privater Hand

Anzeige

Tauberbischofsheim.In der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch sprach Gernot Seitz (Bürgerliste) das Thema „Bauplätze in der Kernstadt und den Ortsteilen“ an.

Er stellte eine Anfrage an den Bürgermeister, ob es nicht möglich sei, in naher Zukunft in nichtöffentlicher Sitzung die Situation zu erörtern. Seitz: „In letzter Zeit wurde ich mehrfach darauf angesprochen, nachdem in den Fränkischen Nachrichten zu lesen war, dass in anderen Kommunen und deren Ortsteilen neue Baugebiete ausgewiesen werden.“

„Es geht um Verfügbarkeit“

Bürgermeister Wolfgang Vockel betonte, dass man gerade ein neues Wohngebiet mit mehr als 30 Bauplätzen auf dem Laurentiusberg erschließe. „Ungeachtet dieser Tatsache hat die Stadt das große Problem, dass es in der Kernstadt immer noch viele Baulücken gibt, die Grundstücke aber in privater Hand sind. Es geht hier schlicht und ergreifend um die Verfügbarkeit von Grund und Boden“, betonte das Stadtoberhaupt.