„Viele gute Ideen“

Dittwar.Auf Einladung der Carawanse Dittwar besuchte Bürgermeisterbewerber Stefan Konietzny die Räumlichkeiten des Dittwarer Jugendraums.

Dazu erhielten die FN von dem Bewerber um das Amt des Bürgermeisters folgenden Bericht:

Hintergrund des Treffens war unter anderem die ungewisse Zukunft des Gebäudes, das bereits seit fast 40 Jahren als Treffpunkt der Dittwarer Jugend dient.

Nach einer Besichtigung des Gebäudes wurden die Hintergründe der aktuellen Situation sowie die Vor- und Nachteile alternativer Standorte erörtert.

Eine Lösung konnte in dieser Runde natürlich nicht präsentiert werden, doch verdeutlicht der große persönliche Einsatz der Jugendlichen die Wichtigkeit der Themen Gemeinschaft und Jugendarbeit in der Stadt und in den Ortsteilen.

Anschließend folgte eine Diskussion über allgemeine Themen der Stadtpolitik.

Die Jugendlichen zeigten sich hierbei als außerordentlich gut informiert über die Geschehnisse in der Stadt.

Die Themen reichten von zeitgemäßer Bürgerbeteiligung über die Schaffung von Bauplätzen und den Umgang mit Leerständen bis zur städtischen Unterstützung der Vereine bei Veranstaltungen und Festen.

Im Ergebnis ein sehr angenehmes Treffen in entspannter Atmosphäre, mit motivierten und engagierten jungen Menschen und vielen guten Ideen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.06.2019