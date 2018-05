Viele historische Zugmodelle zu sehen

Anzeige

Ein besonders schönes Modell ist hierbei der legendäre Schienenbus, der hier auf der Taubertalbahn von 1952 bis 1983 im Einsatz war – diesmal in Form einer Piko-Gartenbahn mit Güterwagon. Von 1866 bis 1978 waren zahlreiche Dampflokomotiven in Lauda stationiert.

Die Badische 75er von 1901 bis 1954, die 38er von 1922 bis 1967 und schließlich die 50er Baureihe von 1941 bis 1975. Es ist auch ein Zuckerrübentransport zu sehen – so wie dieser viele Jahrzehnte im Taubertal unterwegs war. Die Freunde der Dieselloks werden hier auch auf ihre Kosten kommen. Sogar eine Köf (Rangierlok) ist in der Ausstellung zu sehen. Diese war auch in Tauberbischofsheim auf dem Güterbahnhof im Einsatz.

Rudi Knaus hat sein Modell vom Posten 13a am Tauberbischofsheimer Höhberg zur Verfügung gestellt und zwar so wie es ab 1867 in Dienst war. Um 16 Uhr findet im Museum eine kostenlose Führung statt.

Wer an diesem Sonntag keine Gelegenheit zum Besuch der Ausstellung findet, kann diese noch voraussichtlich bis zum Pfingstwochenende besuchen. ubü

