Viele Interessen abgedeckt

Tauberbischofsheim.„Wissen ist ein Schatz, der seinen Besitzer überallhin begleitet“, sagt ein chinesisches Sprichwort. Gemäß diesem Leitsatz bietet die Volkshochschule (VHS) Mittleres Taubertal ein breites Angebot an Kursen, Vorträgen und Exkursionen. Nach Angaben der Verantwortlichen wurde das Weiterbildungsangebot um über 50 Prozent ausgebaut. Auch die Auswahl in den Mitgliedskommunen sei nun noch größer.

Neue Angebote

Die Organisatoren verweisen auf viele neue Angebote. Augen-Funktionaltraining, Globales Lernen, interkulturelles Kochdinner, Kryptopyrrolurie, Kundalini-Yoga, Latin-Salsa-Move, Lebensmittel-Lügen, Leichtgewicht mit Folgen, Selbstverteidigung mit Alltagsgegenständen, Shaolin Rou Quan, Street-Fotografie, Taiko, Theaterworkshop, Verbales Charisma, Vielsprecher-Training, Werkvertragsrecht, Zeichnen für „Untalentierte“, Zentangle und Co. sind nur einige der Kurse, die es zu entdecken und auszuprobieren gibt.

Mit dabei ist auch „vhespresso“, das individuelle Angebot für alle, die das Besondere suchen. Diese Kurse finden in einer Kleingruppe statt und berücksichtigen die Bedürfnisse des einzelnen Lernenden in besonderem Maße. Sonderseiten im vhs-Programmheft informieren über dieses Angebot.

Eine große Bedeutung kommt im Herbst den Sprachen zu. Unter dem Motto „Mehr Sprachen: Mehr Wir“ sollen die Teilnehmer in der Begegnung mit den häufig muttersprachlichen Kursleitern andere Kulturen lebendig erleben.

Sprachenschule

Seit über 25 Jahre gibt es die „vhs Sprachenschule“ mit innovativen, abwechslungsreichen Inhalten und Formaten, die sich aus dem Zusammenwirken der unterschiedlichen Programmbereiche der Volkshochschule ergeben. Sie garantiert nach Aussage der Verantwortlichen die Qualität des landesweit einheitlichen modernen Sprachenunterrichts mit qualifizierten, häufig muttersprachlichen Dozenten, individueller Sprach- und Lernberatung, standardisierten Lehr- und Lernmaterialien und einer konsequente Orientierung am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER). Abgelegt werden können über 80 verschiedene Prüfungen in zehn Sprachen, die zu international anerkannten Sprachenzertifikaten führen.

„Kaleidoskop Deutschland“

Für interkulturell Interessierte wird das Projekt „Kaleidoskop Deutschland“ angeboten, das von der Baden-Württemberg Stiftung gefördert wird. Die Angebote sind kostenfrei und bieten spannende, informative, innovative Themen.

Das Program reicht von internationalem Schach über Street Dance/Hip-Hop, Teezeremonie, No-Theater, Filzen, interkulturellem Kochdinner, Grafic Recording, Aussprachetraining bis hin zu Exkursionen nach Stuttgart und Ludwigsburg. Auf Segways lässt sich die Landeshauptstadt aus neuer Perspektive entdecken.

Weiter bietet die vhs den Service einer Firmenschulung an, um etwa EDV- oder Fremdsprachenkenntnisse der Mitarbeiter aufzufrischen.

Während des Hauptanmeldezeitraums bis zum 28. September können sich Interessierte an verschiedenen Terminen unverbindlich und kostenfrei beraten lassen. Bei Sprachkurses kann eine Einstufung vorgenommen werden. Bis 28. September gelten bei der vhs die folgenden verlängerten Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie zusätzlich mittwochs und donnerstags von 16 bis 18 Uhr.

Programmheft

Die kostenfreie Verteilung des Programmhefts an die Haushalte der Mitgliedskommunen hat begonnen. Ab nächster Woche liegt die gedruckte Ausgabe auch bei Sparkassen, Banken, Stadtverwaltungen und Einzelhandelsgeschäften zur Mitnahme aus.

Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass unter besonderen Voraussetzungen Kursteilnehmern die Fahrtkosten erstattet werden.

Weitere Auskunft zum Programm und Gebühren erhalten Interessierte via E-Mail (info@vhs-mt.de), unter Telefon 09341/896800, Fax: 8968029, per schriftliche Nachfrage an die Volkshochschule Mittleres Taubertal, Struwepfad 2, 97941 Tauberbischofsheim, oder online über den Warenkorb der VHS-Internetseite.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018