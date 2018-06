Viele junge Leute sind betroffen

Anzeige

Internet- und App-basierte Angebote könnten hier eine Lösung sein. Sie können Betroffene früher erreichen und ihnen dabei helfen, bewährte psychologische Strategien selbstständig in den Alltag zu integrieren, um so Beschwerden zu reduzieren und zukünftigen vorzubeugen. Mit „Pro Mind“ bietet die Barmer ihren Versicherten seit 2015 als erste Krankenkasse überhaupt ein kostenloses, wissenschaftlich evaluiertes Online-Training an, das Depressionen verhindern soll. Schäfer: „Bisher wurde ,Pro Mind‘ von etwa 2700 Versicherten genutzt. Menschen, die sich mit großer Wahrscheinlichkeit anderweitig keine Hilfe geholt und den Gang zum Arzt vermieden hätten.“

