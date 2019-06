Viele Teilnehmer bei Bittprozession

Tauberbischofsheim.Die Bittprozession zur Stammbergkapelle an Christi Himmelfahrt fand in diesem Jahr außerordentlich großen Zuspruch. Liturgisch von Kaplan Dominik Albert gestaltet und musikalisch von der Stadt- und Feuerwehrkapelle unter Leitung von Gustav Endres begleitet, führte sie am Hotel St. Michael beginnend an den einzelnen Stationen vorbei, bevor an der Stammbergkappelle die Abschlussstation gebetet und gesungen wurde. Dominik Albert grüßte besonders die anwesenden „Väter“ und wies darauf hin, dass Bittprozessionen eine lange Tradition haben. Dank eines starken Helferteams war es möglich, sich vegetarische Produkte zu holen, mit dessen Spenden die Unterhaltung der Stammbergkapelle mitfinanziert wird. Bk

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.06.2019