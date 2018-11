Viele Vorteile für Menschen mit Behinderungen

Main-Tauber-Kreis/Buchen.Die Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis hatte im Rahmen ihrer Vortragsreihe Reihe „Wissenswertes für Menschen mit Behinderung“ eine Veranstaltung zum Thema Bundesteilhabegesetz (BTHG) iniziiert. Als Referenten hatte sie als ausgewiesenen Fachmann den Geschäftsführer des Landesverbandes Baden-Württemberg der Lebenshilfe, Ingo Pezina, gewinnen können.

Wichtiges Thema

Der Bedeutung des Themas entsprechend war die Resonanz groß. Auf diese Bedeutung wies der Vorsitzende der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis, Jörg Hasenbusch, bei seiner Begrüßung als erstes hin. Er stufte das neue Bundesteilhabegesetz als wichtigen Meilenstein auf dem Weg der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonventionen ein, durch die die gleichberechtigte Teilhabe der Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben erreicht werden soll.

Durch das BTHG würden die bisherigen Grundsätze für alle Rehabilitationsträger reformiert und die Eingliederungshilfe ab 2020 aus dem Fürsorgesystem des Sozialhilferechts herausgenommen und zu einem modernen personenzentrierten Teilhaberrecht weiterentwickelt. Die sich für Menschen mit Behinderung als Leistungsempfänger dadurch ergebenden Chancen gelte es zu nutzen. Zugleich sei es dringend geboten, dass sich die Leistungsträger wie die Stadt- und Landkreise, aber auch die Leistungserbringer, wie beispielsweise Caritas oder Lebenshilfe, rechtzeitig auf die neue Rechtslage vorbereiteten.

Hasenbusch freute sich daher, dass sowohl Leistungsempfänger als auch Leistungsträger, unter anderen vertreten durch die Sozialdezernentin des Main-Tauber-Kreises, Elisabeth Krug, und ebenso Leistungserbringer, vertreten durch den Caritasverband sowie die Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis und die Lebenshilfe Buchen, zahlreich zum Vortrag gekommen waren.

Eingliederungshilfe

Der Referent gab zunächst einen Überblick über das Bundesteilhabegesetz, das das Recht für alle Menschen mit Behinderung neu regelt. Betroffen sind hiervon in Deutschland zirka zehn Millionen Menschen, davon rund 860 000 Menschen, denen die besonderen Leistungen der Eingliederungshilfe zustehen.

Weiter erläuterte er die einzelnen Leistungen der Eingliederungshilfe, zu denen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, zur Teilhabe an Bildung und Leistungen zur sozialen Teilhabe gehören. Weiter ging er ein auf die zu berücksichtigenden Einkommen und Vermögen der Betroffenen, die Leistungen zur Pflege, die neben den Leistungen der Eingliederungshilfe in Betracht kommen, wie auch auf die Leistungen zum Lebensunterhalt, die das Bundesteilhabegesetz klar von der Eingliederungshilfe trennt.

Einen weiteren Schwerpunkt setzte Pezina auf die nach dem Bundesteilhabegesetz für die Gewährung von Eingliederungshilfe vorgeschriebenen neuen Vertragsbeziehungen und auf das Verfahren, nach dem der Bedarf des jeweils Betroffenen und die dann daraus resultierenden Leistungen festgestellt werden. In diesem Zusammenhang stellte er klar, dass für Leistungsträger und Leistungserbringer noch viel Arbeit notwendig ist, um den neuen Aufgaben gerecht werden zu können. Zugleich sei intensive Beratung der Menschen mit Behinderung als Leistungsempfänger unbedingt geboten. Sie wiederum müssten, damit sie die ihnen zustehenden Leistungen auch bekommen, diese Leistungen rechtzeitig beantragen.

Dies sollte, da die Neuregelung der Eingliederungshilfe ab 1. Januar 2020 in Kraft tritt, spätestens nach der Sommerpause 2019 erfolgen. Pezina war überzeugt, dass das neue Bundesteilhabegesetz bei richtiger Handhabung viele Vorteile für Menschen mit Behinderung mit sich bringen werde. lh

