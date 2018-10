„Vielleicht gelingt ein Lehrstück“

Die Badische Landesbühne eröffnet die Spielzeit 2018/19 in Tauberbi-schofsheim mit Bertolt Brechts „Leben des Galilei“.

Tauberbischofsheim. Die Vorstellung ist am Montag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr, in der Tauberbischofsheimer Stadthalle zu sehen. Vor der Vorstellung gibt es um 19 Uhr eine öffentliche Einführung in die Produktion.

Intendant Carsten Ramm sagt dazu: „Ich will das Stück in einer Zeitlosigkeit erzählen, die Historisches und Gegenwärtiges miteinander verbindet. Die Inszenierung folgt Brecht, der einen gesellschaftlichen Rückschritt beschreibt. Wir zeigen eine sich zunächst liberal gebende Gesellschaft, in der Dogmatismus und Rückwärtsgewandtheit immer mehr Raum einnehmen. Bei Brecht steht die katholische Kirche stellvertretend für Macht oder die Obrigkeit. Auch bei uns bleibt diese Metapher bestehen. Sie werden also im Laufe des Abends zunehmend Figuren in Mönchskutten auf der Bühne sehen und Orgelmusik hören. Mit dieser Metapher sind heute natürlich andere Mächte gemeint. Was im 17. Jahrhundert die Kirche war, ist heute Industrie und Geldwirtschaft. Vielleicht gelingt uns so ein Lehrstück über den Umgang der Macht mit der Wahrheit“.

Mit: Evelyn Nagel, Sina Weiß; Martin Behlert, Colin Hausberg, Markus Hennes, Stefan Holm, David Meyer, Tobias Karn, René Laier, Ghorban Moinzadeh, Ins-zenierung: Carsten Ramm, Bühnenbild/Lichtgestaltung Tilo Schwarz, Kostüme: Kerstin Oelker.

