Tauberbischofsheim.Vier neue Sportmentoren nehmen am Matthias-Grünewald-Gymnasium ihre Arbeit auf. Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport bildet in Zusammenarbeit mit den Sportfachverbänden Schüler als Mentoren aus, um auf diese Weise das schulische Sportangebot sinnvoll zu erweitern.

Das Matthias-Grünewald-Gymnasium fördert bereits seit Jahren alle Schüler, die eine Mentorenausbildung anstreben, um sich in Schule und Verein im Sport zu engagieren. Sophie Schneider (9b), Lisa Otter (10c), Nina Hönninger (9b) und Anna Wamser (10b) nahmen an Lehrgängen im Fußball, im Turnen beziehungsweise im Handball teil. „Sportmentoren sind im laufenden Schulbetrieb unersetzlich, da ohne sie die zahlreichen und zeitintensiven Sportangebote nicht umsetzbar wären“, so Sportlehrer und Betreuer Tobias Link. Sophie Schneider wird eine Mädchenfußball-AG einführen. Lisa Otter wird Ansprechpartnerin für Turnbegeisterte und für Schüler mit erhöhtem Übungsbedarf. Nina Hönninger und Anna Wamser wollen den Handballsport gezielt an der Schule fördern.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte Schulleiterin Martina Schlegl die Zertifikate. Sie dankte für das Engagement.