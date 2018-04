Vier Tage Mama und Papa auf Probe

Anzeige

Die erste Nacht war kurz

Die meisten „Neu-Mütter“ sind müde nach der ersten Nacht. Denn das „Baby“ ist keine normale Puppe, sondern ein Simulator. Es schreit, wenn es gefüttert oder gewickelt werden will – und das natürlich auch nachts. Während des viertägigen Projekts führen die Jugendlichen ein „Baby-Tagebuch“. Am Ende werden die Simulatoren ausgewertet und die „Eltern auf Probe“ erfahren, wie gut sie sich um ihr „Kind“ gekümmert haben.

Die Jungen und Mädchen aus den Klassen 8 und 9 nehmen freiwillig an diesem Projekt teil und holten zuvor auch die Erlaubnis ihrer Eltern ein. Denn so ein Simulator, weiß Kristina Kreutzer-Konrad, „mischt das ganze Familienleben auf“. Das können auch die jungen Teilnehmer bestätigen. „Meine Mama hat gesagt, dass ich heute Nacht meine Zimmertüre zumachen muss“, erzählt ein Mädchen und lacht. Prompt fängt ihr „Baby“ an zu weinen. Schnell holt die junge Frau die Flasche und beruhigt das „Kind“ in ihrem Arm.

Kristina Kreutzer-Konrad, selbst dreifache Mutter, fragt die Runde weiter: „Was habt Ihr dann gemacht, als das Baby geweint hat?“ Und noch etwas interessiert sie sehr: „Wie haben denn die Leute reagiert?“

Schließlich gehört schon ein bisschen Mut dazu, sich mit 14 oder 15 Jahren in der Öffentlichkeit mit einer Puppe zu zeigen, die auch noch unvermittelt zu schreien beginnt. „Mitten auf der Tauberbrücke hat mein ,Baby‘ angefangen zu weinen“, berichtet eine weitere „Jung-Mutter“. „Ich habe dann die Decke ausgepackt und wickelte es auf dem Gehweg auf der Brücke“.

„Komische“ Blicke

Die anderen berichten von „komischen Blicken“ von Passanten. Nachfragen würden allerdings die wenigsten. Ein Mädchen sagt: „Die haben wahrscheinlich gedacht, ich spiele noch mit Puppen.“ Kristina Kreutzer-Konrad ermuntert die Schüler, den Leuten zu erklären, was es mit der Babypuppe auf sich hat: „Viele trauen sich einfach nicht, zu fragen.“

Auch wenn es nur Simulatoren sind, haben die Projektteilnehmer schon so etwas wie eine Beziehung zu ihrem „Kind“ aufgebaut.

Zum Beispiel hat jede Puppe einen Namen. Jonas, Ella, Sofia, Esther, Alessio, Martina, Tim und Anton heißen die „Babys“, die je nach Geschlecht hellblaue oder pinke Strampler tragen. Die Schüler haben auch schon eine WhatsApp-Gruppe gegründet, in der man sich vor allem nachts, wenn das Baby schreit, gegenseitig moralische Unterstützung holt.

Am heutigen Mittwoch steht wieder ein Ausflug in die Öffentlichkeit an. Die jungen Leute haben die Aufgabe zu recherchieren, was ein „richtiges“ Baby kostet und wo man Windeln und Pflegeartikel kaufen kann. Auch online sollen sich die Schüler kundig machen.

Auch eine Hebamme ist dabei

Die Hebamme Sabine Seubert steht der Gruppe beratend zur Seite und klärt sie über alle Themen rund um Verhütung, Schwangerschaft und Geburt auf. Zudem spricht sie mit den Jugendlichen über die Folgen von Alkohol, Rauchen und Drogen für das Baby.

Kristina Kreutzer-Konrad legt darüber hinaus viel Wert darauf, mit den jungen Leuten über Lebensziele zu sprechen.

Über das Engagement ihrer „Schüler“ freut sich die Caritasmitarbeiterin sehr: „Die Gruppe lässt sich total darauf ein“. Die Jugendlichen selbst finden das Projekt „cool“.

Und der begleitende Lehrer Alexander Wegmann, selbst auch Vater, macht der Sozialpädagogin ein großes Kompliment: „Frau Kreutzer-Konrad erfüllt ihre Aufgabe ganz hervorragend.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.04.2018