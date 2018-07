Vierte Fußwallfahrt durch das Dekanat

Anzeige

Tauberbischofsheim.Die Fußwallfahrt durch das Dekanat findet vom 2. bis 8. September (letzte Ferienwoche) statt. Sie wird in diesem Jahr bereits zum vierten Mal durchgeführt.

Der Wallfahrtsweg wird am ersten Tag nach dem Gottesdienst von Freudenberg nach Bronnbach führen. Am letzten Tag steuert man Tauberbischofsheim an und beschließt dort die Wallfahrt mit einem Abschlussgottesdienst in der Martins-kirche.

Erste Wallfahrer haben sich bereits für die Gesamtstrecke angemeldet. Grundsätzlich ist es aber möglich, an jedem Tag und an jeder Teilstrecke teilzunehmen. Dekan Gerhard Hauk, der mit der Gruppe in Freudenberg startet und die gesamte Strecke mitpilgern wird, freut sich auf jeden Fall auch auf Wallfahrer, die vielleicht nur ein oder zwei Tage dabei sein können.