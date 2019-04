Vockel tritt wieder an

Tauberbischofsheim.Gleich am ersten Tag der Bewerbungsfrist für die am 30. Juni anstehende Bürgermeisterwahl in Tauberbischofsheim hat Amtsinhaber Wolfgang Vockel (Bild) gestern seine Bewerbung für eine weitere Amtszeit abgegeben. „Wir haben uns für die Zukunft viel vorgenommen, es gibt viel zu tun und ich möchte sehr gerne weitermachen. Daher bewerbe ich mich um dieses verantwortungsvolle Amt und bitte die Bevölkerung ein weiteres Mal um ihr Vertrauen“, so Vockel.

Wegen der Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai, zu denen Vockel als Kandidat für den Kreistag antritt, finden seine Veranstaltungen zur Bürgermeisterwahl ab Ende Mai und im Juni statt. Die Termine in der Kernstadt und den sechs Tauberbischofsheimer Ortsteilen werden noch bekanntgegeben. Eine eigene Wahlhotline hat Vockel bereits geschaltet (Telefon 0151/5041113).

Vockel tritt zur Bürgermeisterwahl erneut als parteiloser und unabhängiger Bewerber an. Bild: Vockel

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019