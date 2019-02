Von der Hoffnung, noch etwas zu finden

Tauberbischofsheim.Eine private Suchaktion haben am Samstag Angehörige und Bekannte des 13-jährigen Mädchen gestartet, das am 9. Januar von der Tauberbischofsheimer Nordbrücke in die Tauber gestürzt war und seitdem vermisst wird.

Ufer der Tauber abgesucht

Gemeinsam suchten rund ein Dutzend Personen das Ufer der Tauber von der Nordbrücke bis nach Impfingen ab in der Hoffnung, doch noch Spuren des Mädchen zu finden.

„Wir haben die Hoffnung, noch etwas zu finden“, so ein Angehöriger. „Für die Familie ist das wichtig, um damit abschließen zu können“, sagte er weiter.

Taucher soll engagiert werden

Familie und Bekannte planen nach eigener Aussage, auf eigene Kosten einen Taucher anzuheuern, der in dem Fluss noch einmal nach Spuren des Mädchens suchen soll. ses

