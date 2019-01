Dittigheim.Seit 47 Jahre sind die Sternsinger am Dreikönigstag in Dittigheim unterwegs. Diesmal gingen 21 Sternsingerinnen und Sternsinger von Haus zu Haus und von Wohnung zu Wohnung und brachten den Segen der Kirche in alle Wohnungen, die geöffnet wurden. Sie sammelten 2636 Euro für Kinder in der Dritten Welt, vor allem in diesem Jahr für behinderte Kinder in Peru. Bild:: Emil Hönninger

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.01.2019