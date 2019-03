Von „Tripple Nix“ bis zum „Kuckucks-Clan“

„Sixpack“ eröffneten die Saison in der Alten Füllerei in Distelhausen mit einer mitreißenden musikalischen Agentenparodie.

Distelhausen. Mit dem Konzert von „Sixpack“, das vom vergangenen Jahr nachgeholt wurde, begann die Spielsaison in der Alten Füllerei in Distelhausen. Die Akteure hatten ihr neues Programm „Goldsinger –eine musikalische Agentenparodie auf Goldfinger“ nach Distelhausen mitgebracht.

1988: Der Kalte Krieg ist zu Ende und dadurch werden auch die Männer vom „MI Six“ arbeitslos. Das wird von der Unterwelt ausgenutzt und ein böser Wicht greift nach der Weltherrschaft. Doch welches Lied passt am besten zu der damals veränderten Situation in Europa? Natürlich „Looking for Freedom“ von David Hasselhoff, ein symbolischer Titel für das Ende der deutschen und europäischen Teilung. Doch plötzlich fallen Schüsse und die „Agenten“ kommen im Trenchcoat auf die Bühne.

Mit allbekannten Agentenmelodien wie dem „Rosaroten Panther“, „Der Dritte Mann“ und der „Tatort-Melodie“ beginnt die mysteriöse, schräge Agentenshow. Zahlreiche „00-Agenten“ und „Tripple-Nix“ gingen mit witzigen Wortspielen auf ihre musikalische Mission. Die Strandnixen tragen sogleich den aus der Feder der Beatles stammenden Song „Octopus‘s Garden“ vor.

Der Bösewicht ist stets auf die Macht erpicht, denn er ist schließlich der größte Verbrecher aller Zeiten. Im Saal hat er sogar eine „geheime Botschaft“ versteckt. Bei den Agenten wie James Bond tauchen auch immer wieder hübsche Agentinnen auf und die sind oft des Helden gefährliche „Sugar Baby Love“. In diesem Fall ist es Margot Honecker, die Frau des Staatsratsvorsitzenden der DDR.

Zur Tatortermittlung gibt es eine Liveschaltung nach Wien. Und welches Liedgut verkörpert die Austria-Polizei musikalisch? „Der Kommissar“ von Falco und der wird von „Sixpack“ bestens vorgetragen. Ein Land der Agenten des alten und neuen Kalten Krieges ist und war auch immer Amerika.

Und heute ist Amerika auch wieder „great again“, auch, wenn die Freiheitsstatue von innen hohl ist und sie unter dem Arm das Taschenbuch von „Onkel Donald“ mit seinen Faustregeln zum Mauerbau hält. Sie ist schließlich „The Girl from New York City“.

Der Bösewicht hatte sich inzwischen nach Europa abgesetzt, um von hier verschiedene „Exits“ voranzutreiben. Ein berüchtigter Agent, Julio aus dem Schwarzwald, Mitglied des berüchtigten „Kuckucks-Clan“ ist hier bereits als Spitzen-Spitzel aktiv. Hier treffen sich auch „DDR-Agentin Margot“ und Agent 003 im „Blue Bayou“ zum heißen Agentenflirt.

Nach der Pause beginnt die musikalische Agentenparodie mit dem „Verhör der bösen Schwestern“, die versuchen den Agenten zu knacken. Schließlich wird der Agent 000 enttarnt. „Blue Moon“, der 1950er-Jahre-Klassiker ertönt zur Enthüllung über die Bühne. Plötzlich wird es spanisch im Saal und zu den Disco-Klängen von „Born to be alive“ stehen alle auf und feiern mit „Sixpack“. Sensationell tragen „Sixpack“ die „Barcarolle“ von Offenbach vor und dafür ernten sie stürmischen Applaus. Eine Agentenparodie fehlt noch, die der „Men in Black“, bei der immer alle Zeugen „Blitz gedingst“ werden und so werden aus dem „MI Six“ schließlich wieder „Sixpack“.

Das war gleichzeitig das Ende des Konzertes – aber das überaus begeisterte Publikum lässt ihre Lieblinge natürlich nicht ohne Zugaben von der Bühne gehen. So gibt es am Ende minutenlangen Beifall und stehende Ovationen für die hervorragende, humorgeladene und mitreißende musikalische Agentenparodie.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.03.2019