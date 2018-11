Vor „richtungsweisender Entscheidung“

Tauberbischofsheim.Themen der Ortsvorsitzendenkonferenz der CDU Main-Tauber in Tauberbischofsheim waren unter anderem der Nachtragshaushalt im Land und die Krankenhauslandschaft im Main-Tauber-Kreis.

„Auf dem anstehenden Bundesparteitag in Hamburg haben die 1000 Delegierten aus den Verbänden der CDU eine richtungsweisende Entscheidung zu treffen“, so der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete im Main-Tauber-Kreis, Professor Dr. Wolfgang Reinhart zu Beginn der Ortsvorsitzendenkonferenz der CDU, die in Tauberbischofsheim stattfand.

Mehrheit für Merz

Es sei ein Novum in der Geschichte der Union, dass gleich drei aussichtsreiche Kandidaten für den Vorsitz der Bundes-CDU zur Verfügung stehen. Reinhart begrüßte, dass sich die Kandidaten aktuell auf Regionalkonferenzen auch der Basis vor Ort in ausführlichen Fragerunden vorstellten. Jedes Mitglied habe so vor Ort, aber auch per Internetstream die Möglichkeit, sich ein persönliches Bild von Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn zu machen. Eine nicht repräsentative Umfrage im Kreisverband habe für den Moment eine Mehrheit der Mitglieder im Kreis in Richtung Merz erkennen lassen, so Reinhart. Er selbst hätte sich über eine direkte Mitgliederbeteiligung gefreut, was aber wegen der Kürze der Zeit bis zum Bundesparteitag nicht realisierbar gewesen sei. Die Entscheidungsbildung bei vielen Mitgliedern sei aber noch nicht abgeschlossen, auch die nächsten Termine der Regionalkonferenzen stünden noch aus.

In Stuttgart habe man aktuell mit dem Nachtragshaushalt weitere Impulse mit klarer CDU-Handschrift setzen können. Nach wie vor im Mittelpunkt stünden die innere Sicherheit, Digitalisierungsprojekte und ein Schuldenabbau in dreistelliger Millionenhöhe. Ebenso habe man in diesem Nachtrag eine weitere Stärkung der finanziellen Ausstattung der Kommunen erzielt, insbesondere bei der Kleinkindbetreuung und den Kindergärten. Dies sei man gerade wegen Steuereinnahmen in Rekordhöhe auch den zukünftigen Generationen schuldig, so Reinhart.

Dankbar und erfreut zeigte sich Reinhart über die Tatsache, kürzlich mit großer Mehrheit als Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion bestätigt worden zu sein. Dieses Votum habe ihm Kraft und Zuversicht gegeben, die Fraktionskollegen auch für die übrige Zeit der Legislaturperiode auf Augenhöhe beim grünen Koalitionspartner zu vertreten.

Zu Gast war die Versammlung im Neubau der Psychiatrie im Krankenhaus Tauberbischofsheim, wo die Leitung des Hauses, bestehend aus dem ärztlichen Direktor Dr. Mathias Jähnel, dem Hausoberen Dr. Oliver Schmidt und dem kaufmännischen Direktor im Haus Michael Schuler. Sie stellten das Konzept des Hauses im Detail vor.

Das ganzheitliche Konzept aus stationärer und ambulanter Betreuung der Patienten habe sich bereits bewährt. Die durch den Neubau gesteigerten Kapazitäten seien gut ausgelastet, auch die wirtschaftliche Seite des Betriebs entwickle sich positiv. Grundsätzlich sei das Konzept der Häuser, die über den gesamten Main-Tauber-Kreis verteilt seien, ein großer Erfolg, hieß es.

Reinhart ergänzte dabei, dass er sich freue, dass die dreistelligen Millionensummen, die seinerzeit aus Stuttgart auch unter seiner Mitwirkung für die Krankenhauslandschaft im Kreis bereitgestellt wurden, sich in solchem Maße erfreulich entwickelt hätten. Es sei nach wie vor eine der wichtigsten Aufgaben der Daseinsfürsorge für die Menschen in der Region, dass sie sich auf eine wohnortnahe Krankenhausversorgung verlassen könnten. Diesen hohen Standard gelte es auch zukünftig zu bewahren.

Weiteres Thema der Tagesordnung war die anstehende Kommunalwahl, bei der die Union wieder die stärkste Fraktion auf Kreisebene und in den Parlamenten vor Ort werden möchte, so Kreisvorsitzender Reinhart weiter. Er dankte in diesem Zusammenhang den zahlreichen ehrenamtlichen Kreis-, Stadt- und Ortschaftsräten, die sich bereits für die Kandidatur bereit erklärt hätten.

„Hier beweist die CDU als Volkspartei seit vielen Jahrzehnten die Verbundenheit zu den Menschen an der Basis und kann die Politik für die Bürger vor Ort entscheidend mitbestimmen. Dieser großen Verantwortung wollen wir auch zukünftig gerecht werden“, so Reinhart. pm

