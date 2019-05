Voranmeldung noch bis Mittwoch

Tauberbischofsheim.Die Online-Anmeldung der Läufer für die Premiere des TBB-Run am Samstag, 22. Juni, ist noch bis 15. Mai auf der TBB-RUN-Website unter „Voranmeldung“ möglich. Meldungen per E-Mail, Telefon und per Post werden nicht berücksichtigt. Nur die online registrierten Voranmelder erhalten eine personalisierte Startnummer. Nachmeldungen beziehungsweise Ummeldungen sind nur am Tag der Veranstaltung vor Ort von 12 bis 13.30 Uhr möglich.

Besitzer einer FN-Card-Premium erhalten 30 Prozent Ermäßigung bei allen fünf Wettbewerben für maximal zwei Startnummern pro FN-Card. Abwicklung unter „Ausschreibung“ auf www.tbb-run.de.

Es gibt fünf verschieden Läufe, für die man sich anmelden kann: AOK-Bambinilauf; Wittenstein -Schülerlauf; Mafi-Hauptlauf; Stadtwerk Tauberfranken-Hobbylauf; FN-Nordic Walking.

Die größte Finisher-Gruppe erhält eine Gratis-Kinovorstellung im movies Bad Mergentheim.

Alle Strecken sind flach und für Jedermann geeignet. Bei den Lauf-Wettbewerben ist der Start am Matthias-Grünewald-Gymnasium. Ziel ist für alle vor dem Sportheim am Ende der 100-Meter-Sprintbahn. Weitere Infos gibt es auf der Website www.tbb-run.de im Internet.

