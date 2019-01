Tauberbischofsheim.Die Turnabteilung des TSV Tauberbischofsheim gilt als Aushängeschild für vorbildliche Seniorenarbeit im Verein und bekam nun schon zum zweiten Mal das Qualitätssiegel „Seniorenfreundlicher Turn- und Sportverein“ des Badischen Turner-Bundes (BTB) verliehen. „Das Gütesiegel zeichnet Vereine aus, die sich der wichtigen Zielgruppe der Älteren und Senioren in besonderer Weise annehmen. Gleichzeitig dient es dazu, sich als qualitativ hochwertiger Anbieter in der Öffentlichkeit zu präsentieren und als kompetenter Partner im kommunalen Gesundheitsnetzwerk wahrgenommen zu werden“, so Sabine Reil, BTB-Vizepräsidentin.

Wichtige Kriterien der Zertifizierung sind neben gut ausgebildeten Übungsleitern und entsprechend hochwertigen Bewegungsangeboten für Menschen ab 60 Jahre unter anderem gesellige Angebote, Ausflüge und eine seniorengerechte Infrastruktur. Alle Kriterien erfüllt die Turnabteilung des TSV Tauberbischofsheim.

„Wir freuen uns sehr, dass unser Engagement für Seniorinnen und Senioren in unserem Verein belohnt wird und wir auch künftig dem Netzwerk seniorenfreundlicher Turn- und Sportvereine im Badischen Turner-Bund angehören“, zeigt sich Abteilungsleiterin Marianne Rutkowski von der neuerlichen Auszeichnung erfreut.

Bei der Turnabteilung des TSV Tauberbischofsheim stehen wöchentlich mehrere Angebote wie „Gymnastik im Sitzen“, „Fit ab 60“ und „Jedermannturnen 2.0 – Männergymnastik 60+“ auf dem Programm.

Informationen zum Seniorenangebot der Turnabteilung des TSV Tauberbischofsheim 1863 können unter www.tsv-tbb-turnen.de im Internet abgerufen werden. tsv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019