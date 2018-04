Vorstand im Amt bestätigt

Anzeige

tauberbischofsheim.Zur Jahresversammlung trafen sich die Mitglieder der Volkstanzgruppe Tauberbischofsheim in ihrem Vereinsheim. Die Vorsitzende Elisabeth Wagner-Miehle berichtete in ihrem Rückblick auf die ersten zwei Jahre ihrer Amtszeit über die neuen Aufgaben, die viel Zeit in Anspruch nahmen. Sie bedankte sich bei allen Mitgliedern für die Unterstützung, insbesondere bei ihrer Stellvertreterin Gabi Engert.

Schriftführer Josef Arnold ging auf die wesentlichen Aktivitäten des Vorjahres ein. Er erinnerte an die zahlreichen Tanzauftritte, Umzüge und vereinsinternen Feiern im „Volkstanzjahr 2017“. Neben den regelmäßigen Platzkonzerten auf dem Marktplatz in Tauberbischofsheim, war die Gruppe auch in Weikersheim, Grünsfeld, Wackershofen und Wertheim mit Auftritten präsent. Die Kindergruppe zeigte ihr Können bei mehreren Auftritten in Kreuzwertheim und Tauberbischofsheim. Bei den Umzügen in Miltenberg und Wertheim zeigte die Gruppe ihre farbenfrohen Trachten. Zum Jahresabschluss trafen sich die Mitglieder zu einem adventlichen Beisammensein in Eiersheim. Die Kindergruppe beschloss das Jahr mit einem Bastelnachmittag.

Annelore Hellmuth berichtete über Einnahmen und Ausgaben. Die Kassenprüferinnen Andrea Hemrich und Monika Wenzel bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.