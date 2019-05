Vortrag über Medienkonsum

Tauberbischofsheim.„Medienkonsum und Handy – Auslöser für ADHS“, lautet der Vortrag beim „Lichtkindertag“ im Netzwerk Familie, Schmiederstraße 25 in Tauberbischofsheim, am Sonntag, 26. Mai, von 14 bis 16 Uhr. Interessierte Besucher erhalten Informationen und Unterstützung im Themenbereich hochsensibler Kinder und sind zum Austausch willkommen. Parallel findet für die Kinder eine Traumreise statt. Außerdem bekommen die Teilnehmer Übungen an die Hand, die man leicht in der Schule und im Alltag anwenden kann. Geleitet wird die Veranstaltung von Sabine Johmann, Regina Feil und Sandra Meuthen. Mitzubringen sind eine Matte/Decke und Malsachen für die Kinder. Eine Spende zugunsten des Netzwerk Familie ist erwünscht.

