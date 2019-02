Main-Tauber-Kreis.Das Landwirtschaftsamt bietet in den nächsten Wochen drei Vortragsabende für Winzer an. Dabei referiert Weinbauberater Roland Zipf jeweils über das Thema „Rückblick 2018 – Ausblick 2019: Aktuelle Themen im Weinbau“. Die inhaltlich gleichen Veranstaltungen finden am Montag, 18. Februar, um 19 Uhr in Laudenbach (Julius-Echter-Keller), am Mittwoch, 27. Februar, um 19 Uhr in Dertingen („Zum Löwen“) und am Mittwoch, 6. März, um 19 Uhr in Beckstein (St. Kilians-Keller) statt. Im Vortrag werden das vergangene Weinbaujahr beleuchtet und Empfehlungen für die neue Saison gegeben. Die Veranstaltungen sind als Fortbildungen zur Sachkunde im Pflanzenschutz anerkannt; entsprechende Bescheinigungen über zwei Stunden werden ausgestellt.

Innerhalb des Dreijahreszeitraums 2019 bis 2021 sind insgesamt vier Stunden Fortbildung nachzuweisen. lra

