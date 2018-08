VS hat das Ascher-Areal angemietet

Das Tauberbischofsheimer Unternehmen Vereinigte Spezialmöbelfabriken hat das Ascher-Areal in Werbach angemietet.

Tauberbischofsheim/Werbach. Die Gerüchteküche brodelt seit geraumer Zeit. So wird unter anderem hinter vorgehaltener Hand gemunkelt, dass die Vereinigten Spezialmöbelfabriken Tauberbischofsheim (VS) das Ascher-Areal in Werbach gekauft hätten.

Fakt ist: Am Standort in Tauberbischofsheim plagen das Unternehmen Platzprobleme. Und auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten stellte Pressesprecherin Dagmar Wolf fest, dass die VS das Areal nicht gekauft, sondern angemietet haben. „Wir werden die dortigen Gegebenheiten als Lagerflächen nutzen“, sagte Wolf. „Weiter ist derzeit in puncto Erweiterungen nichts Konkretes geplant.“

Die früher auf dem Gelände in Werbach beheimatete Ascher Baustoff GmbH hatte zum 1. September 2017 ihre Tore geschlossen. Das Traditionsunternehmen war 1958 in Tauberbischofsheim gegründet worden. Aus Platzgründen zog der Betrieb 1962 ins Gewerbegebiet Werbach um. 1985 erfolgte der Beitritt als Gesellschafter zur Hagebaugruppe mit Sitz in Soltau.

Im letzten Jahr wären umfangreiche Investitionen im mehrstelligen Millionenbereich notwendig gewesen, um den Baumarkt fit für die Zukunft zu machen. Dies hätte sich für den Inhaber Wolfgang Ascher aber nicht ausgezahlt, wie er damals unserer Zeitung sagte. Seitdem ist das 23 000 Quadratmeter große Areal, von dem 4000 Quadratmeter Fläche nicht überbaut sind, eine Industrie-Brache.

Der Hauptsitz und einzige Produktionsstandort der VS befindet sich in Tauberbischofsheim. Seit fast 120 Jahren stellt das mittelständische Unternehmen hier Schulmöbel her, darunter den weltberühmten Holzkufenstuhl, der das Schulbild der Nachkriegszeit prägte und noch heute in viele Schulen zu finden ist. Zuletzt erweiterte VS ihre Produktionsstätten um eine 96 Meter lange und 54 Meter breite Halle an der Hochhäuser Straße.

Die VS ist Deutschlands führender Schulmöbelhersteller mit weltweiter Präsenz. Auch als Büro- und Objekteinrichter ist das in vierter Generation familiengeführte Unternehmen erfolgreich. So hat VS, neben anderen Firmen, auch das Thomas-Mann-Haus in Kalifornien mit Möbeln ausgestattet. Die Bundesrepublik hatte das Gebäude zu einer Residenz für Intellektuelle umgebaut. Das Tauberbischofsheimer Unternehmen lieferte Sessel aus der Kollektion „Neutra by VS“, die nach Entwürfen des österreichisch-amerikanischen Architekten Richard Neutra hergestellt werden. Die Rechte hatte VS 2012 erworben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018