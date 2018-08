Wachstum geht nur mit gutem Personal

Digitalisierung und Fachkräftemangel: Das sind laut Elke Döring, HauptGeschäftsführerin der IHK Heilbronn-Franken, die Hauptaufgabenfelder, die es für die Betriebe erfolgreich zu beackern gilt.

Tauberbischofsheim/Main-Tauber-Kreis. Die Herausforderungen für die Firmen der Region, aber auch für die IHK Heilbronn Franken sind vielfältig. Dies wurde beim Redaktionsgespräch mit IHK-Hauptgeschäftsführerin Elke Döring im Frankoniahaus in Tauberbischofsheim deutlich. Zwar ist die Konjunktur nach wie vor gut, und die Firmen gehen von einer guten bis sehr guten Auftragslage aus, so gibt es doch einige Aufgabenstellungen, die es zu lösen gilt. Denn gerade in der Region der Weltmarktführer ist das Wirtschaften keine Binnenangelegenheit im ländlichen Idyll, sondern ein globaler Konkurrenzkampf, bei dem es gilt, den sich ständig ändernden Rahmenbedingungen gerecht zu werden.

Gleichzeitig ist es eine eminent wichtige Aufgabe, den Betrieb so zu positionieren, dass er auch im Vergleich mit Mitbewerben in Metropolen als attraktiver Arbeitgeber gesehen wird.

Schnelles Internet für alle

„Es gibt viele Rädchen an denen die Betriebe drehen müssen und auch Stellschrauben, die es gilt, nach zu justieren“, stellte Elke Döring einleitend fest. „Die Aufgaben sind mannigfach, aber am dringendsten ist es, die Digitalisierung zu bewerkstelligen und dem Fachkräftemangel erfolgreich zu begegnen.“ Kritisch sieht die IHK-Geschäftsführerin, dass der Breitbandausbau in Teilen der Region nur schleppend funktioniert. Teilweise das Glasfaserkabel in den Gehwegen vor den Betrieben liegt, ein Anschluss der Gebäude aber nur zögerlich von statten geht. „Wir brauchen aber die digitale Wirtschaft, ansonsten werden wir im globalen Vergleich abgehängt“, macht sie deutlich. „Die Datenautobahn muss überall zugänglich sein, da darf es keine Standortnachteile geben, deshalb will die IHK eine einheitliche Versorgung aller Regionen. Wir müssen alle gemeinsam was tun.“

Als Vorbild nannte Elke Döring die Region Stuttgart. Dort wurde ein gemeinsames Projekt ins Leben gerufen mit dem Ziel, allen Firmen die gleichen Breitbandbedingungen zur Verfügung zu stellen, auch wenn sie etwas entlegen in ländlichen Gefilden beheimatet wären. Die Rolle der IHK sehe sie darin, Lösungen zu finden, dass dies auch in der Region Heilbronn-Franken möglich sein kann.

„Wir sind dabei auszuloten, ob wir das Potenzial von Firmen, die ein schon großes Netz haben, auch für andere Betriebe zugänglich machen können.“ So habe man schon bei Gewerbegebieten und Unternehmen angeklopft, ob diese solche Insellösungen haben, und sie diese nicht für andere öffnen würden, damit sie dort unterschlüpfen könnten. „Die Resonanz war überaus positiv, bis auf ein Unternehmen haben alle Bereitschaft signalisiert“, so die Geschäftsführerin. „Gerade auch um das Potenzial der Frauen als Arbeitskräfte, vor allem in puncto Homeoffice, zu rekrutieren, brauchen wir schnelles Internet.“

Fachkräftemangel großes Problem

Aber auf der Digitalisierung allein basiere die Erfolgsformel für eine erfolgreiche Unternehmensstrategie nicht, weiß auch Elke Döring. Der Faktor Mensch spielt mindestens eine genauso große Rolle. Was nutzt die modernste Produktionsstraße, wenn niemand da ist, der sie bedienen oder programmieren kann. Deshalb gilt es neben der Modernisierung der Produktion, auch die Generierung von Facharbeitern zu forcieren. „Ein Unternehmer sagte mir, er könne 30 Prozent mehr leisten und auch dementsprechend wachsen, wenn er entsprechende Fachkräfte einstellen könnte“, berichtet Elke Döring. „70 Prozent der Betriebe bekommen keine Leute mehr.“ Und die Schere zwischen dem, was an Aufträgen möglich wäre und dem, was tatsächlich abgebarbeitet werden kann, werde immer weiter aufgehen.

Durch die Integration der Flüchtlinge könne der Engpass vorerst nicht geschlossen werden, stellt die IHK-Hauptgeschäftsführerin fest: „Wir hatten im letzte Jahr 20 Asylbewerber in Ausbildung und in diesem Jahr bislang 22. Es wird besser, aber die Sprache ist derzeit noch das größte Hindernis.“ Sie hofft, dass wenn erst einmal diese Barriere genommen ist, weitaus mehr Integration stattfinden kann. In Richtung Bundespolitik hat sie aber auch eine klare Forderung: „Die Betriebe brauchen mehr Sicherheit, dass die Asylbewerber nicht während der Ausbildung das Land verlassen müssen, hier würde die Drei-Plus-Zwei-Regelung helfen.“ Dies würde garantieren, dass die Flüchtlinge nicht nur ihre dreijährige Ausbildung absolvieren, sondern darüber hinaus noch zumindest zwei Jahre bleiben und im Ausbildungsbetrieb arbeiten könnten. So würde sich die Ausbildung auch für die Unternehmen auszahlen.

Ausbildung immer wichtiger

In erster Linie müssten die Betriebe der Region ihre Fachkräfte über die Ausbildung rekrutieren, und diese Einsicht sei in den Chefetagen der Firmen mittlerweile auch angelangt. Bestes Beispiel sei das Engagement bei den Ausbildungsmessen. Wären diese in der Vergangenheit von den Betrieben eher stiefmütterlich behandelt worden, würde dort nun richtig um die Jugendlichen gebuhlt. Die Firmen täten alles, um für die Jugendlichen als Ausbildungsbetrieb attraktiv zu erscheinen. „Vor allem auch Elternkampagnen haben sich mittlerweile etabliert“, weist Döring auf ein weiteres Rädchen hin, das gedreht wird.

Viel Beratungsarbeit

Für ihre Arbeit freut sich die IHK-Geschäftsführerin, dass die Vollversammlung ausgeglichen und für jede Region ausreichend besetzt ist. „Ich bin froh, dass wir nun endlich loslegen und uns wieder unseren Aufgaben widmen können.“ Das sei auch nötig. Angesichts der ständig wechselnden und angedrohten Strafzölle und ähnlichen Sanktionen hätten gerade die stark auf den Export angewiesenen Firmen großen Beratungsbedarf. „Es ändert sich ständig etwas, selbst wenn Sanktionen zurückgenommen werden, sind die Rahmenbedingungen oft andere, da gilt es das Kleingedruckte sorgfältig zu lesen“, so Döring.

Abschließend drängte sich noch eine Frage auf: Was hält die Geschäftsführerin von der angesichts der Hitzewelle in die Diskussion gebrachte Siesta, also eine längere Mittagspause?

„Dazu ist unsere Heißphase zu kurz, eine Umstellung für die Betriebe lohnt sich nicht, ist mit zu großem Aufwand verbunden“, sagt Elke Döring. „Ich denke, dass eine bessere Klimatisierung der Räume und Hallen die sinnvollere Lösung ist.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.08.2018