Wählerverhalten wird ausgewertet

Tauberbischofsheim.Das Statistische Landesamt erhebt bei der Europawahl wieder wahlstatistische Daten im Tauberbischofsheimer Stadtgebiet: Im Wahlbezirk 001-09 „Tauberbischofsheim-Oberer Brenner“ im Wahllokal im Krankenhaus, Konferenzraum B, werden Daten zu Geschlecht und Geburtsjahrgängen der Wähler erhoben.

Hierfür werden Stimmzettel verwendet, aus denen das Geschlecht und die Geburtsjahresgruppe der Wähler zu erkennen sind. Die Stimmzettel sind mit einem Kennbuchstaben sowie mit Erläuterung versehen (zum Beispiel Kennbuchstaben „A-F“: Männer, „G-M“: Frauen). Andere Stimmzettel sind in diesem Wahlbezirk nicht zugelassen.

„Es ist sichergestellt, dass durch diese Erhebungen die Grundsätze der geheimen Wahl in keiner Weise gefährdet sind“, so die Verantwortlichen. Die repräsentative Wahlstatistik diene dem Informationsbedarf in vielen Bereichen der Gesellschaft. Sie gebe – über das amtliche Wahlergebnis hinaus – Auskunft, in welchem Umfang sich die Wähler an der Wahl beteiligt und wie sie gestimmt haben. Die statistische Auswertung erfolge nach dem Wahltag beim Statistischen Landesamt in Stuttgart.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019