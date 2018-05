Waldkindergarten feierte Frühlingsfest

Anzeige

Tauberbischofsheim.Der Waldkindergarten Kinderwald feierte bei bestem Wetter sein Frühlingsfest unter dem Motto „Umweltschutz“. In gemütlicher Atmosphäre kamen etwa 150 Besucher. Zur Begrüßung gab es einen spirituellen Impuls dem die Kinder und Besucher gespannt folgten. Anschließend wurde das Buffet, das von den Eltern der Kinder zubereitet wurde, eröffnet. Es folgte die Aufführung „Wir retten die Welt“ der Waldkinder, welche nicht nur die Kinder zum Lachen, sondern auch viele Erwachsene zum Nachdenken und Umdenken brachte. Bei Mitmach-Aktionen stellten die Kinder und Erwachsenen ihre eigene Zahnpasta und Waschpulver aus Grundsubstanzen her. Als weitere Attraktion gab es ein Gewinnspiel zum Thema Umweltschutz. Die Besucher konnten sich die nötigen Informationen an ausgestellten Infotafeln selbst erarbeiten. Zu guter Letzt wurde von Kindern und Eltern ein Hirschkäfermeiler aus Eichenstämmen und Eichenhobelspänen angelegt. Es war ein rundum gelungener Tag. Bild: Waldkindergarten