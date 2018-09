Wallfahrt durchs Dekanat

Main-Tauber-Kreis.Die Fußwallfahrt durch das Dekanat beginnt am morgigen Sonntag in Freudenberg: Eine Woche lang werden die Pilger vom 2. bis 8. September durch das Dekanat unterwegs sein: An den Abenden feiert man zusammen mit allen Interessierten aus den Gemeinden Gottesdienst. Anschließend wird man sich in Dialogrunden mit aktuellen kirchlichen Themen auseinandersetzen. Die Ergebnisse dieser Themenrunden sollen als „Herdenbrief“ an Erzbischof Stephan Burger weitergeleitet werden.

Übernachtet wird in Gemeindehäusern und öffentlichen Einrichtungen. Vor Ort gibt es jeweils Verantwortliche, die sich um die Verpflegung kümmern. Ein Begleitteam sorgt für den Gepäcktransport, so dass nur der Verpflegungsrucksack auf den Tagesetappen mitgetragen werden muss.

Die jeweiligen Gesprächsabende sind öffentlich, so dass auch Nichtpilger daran teilnehmen können. Willkommen sind auch Interessierte, die nur an einzelnen Tagesetappen dabei sein können.

Die Wallfahrt beginnt am morgigen Sonntag um 9.30 Uhr mit dem Eröffnungsgottesdienst in Freudenberg. Die Tagesetappen und Dialogrunden sind wie folgt geplant: Sonntag, 2. September: Freudenberg – Bronnbach, 9.30 Uhr Eröffnungsgottesdienst in Freudenberg, Weg nach Bronnbach, 19.15 Uhr Gesprächs– und Austausch im Kloster Bronnbach. Montag, 3. September: Wegstrecke Bronnbach – Großrinderfeld, 19.15 Uhr Eucharistiefeier, dann Gesprächsrunde im Pfarrsaal: Ökumene – was ist angesagt? Dienstag, 4. September: Wegstrecke Großrinderfeld– Lauda, 19.15 Uhr Eucharistiefeier, dann Gesprächsrunde in der Pfarrscheune: Bewahrung der Schöpfung – was ist angesagt? Mittwoch, 5. September: Wegstrecke Lauda– Assamstadt, 19.15 Uhr Eucharistiefeier, dann Gesprächsrunde im Gemeindezentrum: Lebendige Kirchengemeinde – wWas ist angesagt? Donnerstag, 6. September: Wegstrecke Assamstadt – Uiffingen, 19.15 Uhr Eucharistiefeier, dann Gesprächsrunde im Gemeindehaus: Neue Formen der Liturgie – was ist angesagt? Freitag: 7. September: Wegstrecke Uiffingen – Distelhausen, 19.15 Uhr ucharistiefeier, dann Gesprächsrunde im Markusheim: Offenes Singen mit neuen Geistlichen Liedern und Blick auf den „Herdenbrief“ Samstag, 8. September: Distelhausen - Tauberbischofsheim. Nach der Ankunft der Pilger findet um 11 Uhr in der Martinskirche der Abschlussgottesdienst statt.

Weitere Informationen sind auch im Dekanatsbüro unter Telefon 09341/92250 erhältlich. bk

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.09.2018