Walter Rincker führt den Verein weiter an

Stellvertretend für den Wasserwart Manfred Schmitt, informierte Walter Rincker die Anwesenden über die Besatzmaßnahmen und die Fangergebnisse in der Tauber und dem Brehmbach. Bezogen auf die Besatzmenge wurden rund 36 Prozent Bachforellen gefangen. Ein Rückgang von neun Prozent. Bei den Karpfen lag die Fangmenge fast 50 Prozent über der des Vorjahres. Die Fangquote bei den Aalen war ähnlich wie im Vorjahr. Die Tauberfischereigenossenschaft nahm einen Besatz mit sogenannten Glasaalen vor. Weiterhin erfolgte ein Besatz mit Bachforellen-Brütlingen und Äschen-Setzlingen. Nicht unerwähnt bleiben dürfe, dass der Verein bereits im sechsten Jahr erhebliche finanzielle Aufwendungen für sein Bachforellen-Brutprojekt tätigte. Jährlich würden rund 50 000 Bachforelleneier, die aus dem Flusssystem stammen, in Tauber und Brehmbach in speziellen Brutboxen erbrütet, um eine von Besatzfischen unabhängige wilde Bachforellen-Population zu erhalten. Der Erfolg dieser Maßnahme könne durch Kontroll-Elektroabfischungen belegt werden.

Engagement gewürdigt

Der Bericht des Vorsitzenden begann mit der Feststellung, dass das Weißfischangeln mit anschließendem Grillen bei den Teilnehmern recht gut angekommen war. Auch in diesem Jahr wird diese Veranstaltung so wiederholt. Die Renaturierung der Tauber, die an der Kläranlage Tauberbischofsheim beginne, und sich fast einen Kilometer lang in Richtung Impfingen erstrecke, sei fertiggestellt. Auf rund zehn Hektar Gelände habe die Tauber ein neues Flussbett erhalten. Rincker appellierte an alle Mitglieder, dass in Zukunft möglichst alle Fanglisten abgegeben werden, nur dann könne eine aussagekräftige Statistik erstellt werden.

Sein besonderer Dank galt den beiden Tageskartenverkaufsstellen von Erhard Hemmerich und Wolfgang Fleck. Beide wurden mit einem Präsent geehrt. Sigfried Müller beantragte die Entlastung des gesamten Vorstands, die einstimmig gewährt wurde.

Bei den anstehenden Neuwahlen unter Leitung von Siegfried Müller kam es zu folgenden einstimmigen Ergebnissen: Vorsitzender Walter Rincker, Stellvertreter Peter Behne, Kassenwart Valentin Siemens, Gewässerwart Manfred Schmitt, Schriftführer Dieter Knögel. Beisitzer sind: Martin Baldas, Stefan Baldas, Martin Diehm, Helmut Frelke, Heinz Rautenstrauch. Kassenprüfer sind Rudi Eck und Bernd Teller.

Die Versammlung schloss traditionsgemäß mit den Ehrungen. Drei Mitglieder waren im vergangenen Jahr 25 Jahre im Verein. Dies waren: Georg Ahrberg, Dieter Knögel und Frank Zieger. Sie wurden mit einem Präsent geehrt. asv

