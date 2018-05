Wanderer am Vatertag unterwegs

Anzeige

Tauberbischofsheim.35 Wanderer genossen am Vatertag eine gemeinsame Wanderung zum Fest des Musikvereins Külsheim an der Walderholungsanlage am Finsteren Grund in Külsheim. Am Morgen trafen sich die Wanderer am Bahnübergang in Tauberbischofsheim. Die Wanderführer Rosi und Hubert Bausback begrüßten die Gäste, vor allem aber die Väter und Opas, die den Vatertag miteinander verbringen wollten.

Die Steigung bis zur Spessarthütte am Sprait war schnell überwunden und weiter ging es über schöne Waldwege bis zur Höhe Dienstadt. Über den Parallelweg zur Landesstraße und weiter über die ehemalige Panzerstraße gelangten die Wanderer zur ADAC-Hütte, wo eine Pause eingelegt wurde. Vorbei am Windpark Külsheim war der Weg nun nicht mehr weit bis zum Vatertagsfest des Musikvereins Külsheim. Bei zünftiger Musik, guter Stimmung und Verpflegung klang der Wandertag aus. Die nächste Wanderung des Spessartvereins führt am Sonntag, 27. Mai, nach Karlstadt. Anmeldungen sind in der Frankenapotheke möglich.