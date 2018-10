Wanderung auf dem Stammberg

Tauberbischofsheim.Im Rahmen der Taubertäler Wandertage bot der Spessartverein Tauberbischofsheim am Sonntag eine Wanderung über den Stammberg an. Als Wanderführer fungierten Luise Rudorfer und Walter Frank. Die Vorsitzende begrüßte bei strahlendem Herbstwetter über 60 Wanderfreunde, darunter sehr viele Gäste, am Schlossplatz. Von dort aus startete die Gruppe dann auch gut gelaunt zur rund acht langen Wanderung durch Wald und Flur.

Zunächst ging es die Königheimer Straße entlang, vorbei am ehemaligen Kalkwerk Wild steil bergauf zum Stammberg. Herbstlich bunt gefärbte Bäume und der Blick ins Brehmbachtal erfreuten die Wanderer. Auf dem Panoramaweg wanderte die Gruppe durch den Stadtwald Richtung Stadthütte. Dort wurde eine gemütliche Rast eingelegt, ehe der Rundweg weiter zur Stammbergkapelle führte. Von hier aus hatte man einen tollen Blick auf die Stadt und vor dem steilen Abstieg ließen es sich die Spechte nicht nehmen, in der Stammbergkapelle ein Lied zu singen. Zum Abschluss kehrte die Wandergruppe im Rahmen der Martinimesse in der Festhalle ein. FL

