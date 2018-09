Tauberbischofsheim.Eine zwölf Kilometer lange Wanderung nach Hof Uhlberg hatten die Wanderführer Walter Frank und Bert Keller organisiert und 40 Spechte beteiligten sich an dieser landschaftlich reizvollen Tour. Treffpunkt war am Draudestein und die Gruppe startete bei angenehmen Temperaturen. Die Wanderstrecke führte zunächst Richtung ehemalige Kaserne und über das Naturschutzgebiet Brachenleite nach Grünsfeld. Unter der Autobahnbrücke hindurch und über den Besselberg wurde nach zwei Stunden Grünsfeld erreicht. Am Pavillon oberhalb der Zehntscheune nutzte eine Gruppe Kurzwanderer noch die Möglichkeit der Zuwanderung. Nach einer Verschnaufpause und einer kleinen Stärkung wurde der letzte Streckenabschnitt in Angriff genommen. Auf angenehm weichen Wegen musste nochmals ein kleiner schweißtreibender Anstieg bewältigt werden und auf der Höhe angekommen, genossen die Spechte eine wunderschöne Aussicht. Der Blick reichte bis nach Bütthard im benachbarten Bayern. Danach ging es mühelos auf ebenem Weg dem Ziel entgegen und nach einem kurzen Abstieg war Hof Uhlberg zur Schlussrast erreicht. FL

