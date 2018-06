Anzeige

Tauberbischofsheim.Bei schönem Wetter trafen sich 34 Wanderer des Spessartvereins zur Abfahrt mit dem Bus am Wörtplatz. Die Wanderführer Christel und Manfred Emter begrüßten zur Wanderung rund um Mulfingen. Der Start zur Wanderung war in Mulfingen am Sportgelände. Von hier ging es vom Staudamm ins Roggenhauser Tal und weiter über den zweiten Damm. Dann ging es leicht bergauf Richtung Saubühl. Nach einer kurzen Rast ging es weiter nach Simprechtshausen. Durch den idyllischen Waldweg „Himmelreich“ lief die Gruppe bei Heimhausen ins Jagsttal. Von hier ging es noch mal leicht bergan und dann zur „Anna-Kapelle“, von wo es nach Buchenbach zur Einkehr ging.