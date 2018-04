Wechsel an der Spitze der Pflegedirektion

Anzeige

Mit sehr persönlichen Worten verabschiedete sich auch Holger Kraft, der seit Anfang April die Nachfolge von Stefan Werner angetreten hat. „Für mich geht auch ein guter Freund, der mich gefordert und gefördert hat. Der gemeinsame Austausch mit Dir wird mir fehlen.“ Stationsleiterin Cilly Döhling bedankte sich bei Stefan Werner im Namen aller Pflegenden „für die sehr gute, intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Du warst der Ansprechpartner für unsere Sorgen und Nöte“, betonte sie. Für die Zukunft gab sie Stefan Werner eine ganze Reihe guter Wünsche mit auf den Weg.

Sichtlich bewegt bedankte sich Stefan Werner für all die guten Wünsche. Manchmal habe man im Leben den Impuls, sich noch einmal zu verändern, eine neue Herausforderung zu suchen. „Als sich für mich dann die Gelegenheit nah an meinem Wohnort ergab, habe ich sie ergriffen“, beschreibt Stefan Werner noch einmal die Motive für den Wechsel. Im Rückblick lobte er den besonderen Geist und Zusammenhalt im Krankenhaus Tauberbischofsheim. Mit Blick auf seine Nachfolger sei er beruhigt. „Das was die Pflege erreicht hat wird mit Holger und Julia weitergehen.“

Holger Kraft und Julia Kospach haben seit 1. April die Aufgaben in der Pflegedirektion übernommen: Holger Kraft als Pflegedirektor, Julia Kospach mit 50 Prozent die Stellvertretung von Holger Kraft, mit 50 prozent bleibt sie wie bisher Fachbereichsleitung für die beiden inneren Stationen.

Beim Wechsel in der Pflegedirektion habe man sich ganz gezielt für die Lösung mit Holger Kraft und Julia Kospach entschieden, so Thomas Wigant. „Die beiden stehen für Kompetenz und Kontinuität.“

Nach seiner Ausbildung am Bildungszentrum in Tauberbischofsheim arbeitete Holger Kraft zunächst drei Jahre lang als Krankenpfleger im OP- und Anästhesiedienst des Krankenhauses. Es folgten die Weiterbildung zum Lehrer für Pflegeberufe und ein Studium „Vernetzung in der Pflege“. Von März 1998 bis Juli 2008 war Holger Kraft Pflegedienstleiter in verschiedenen Kliniken der Universität Würzburg und verfügt damit über langjährige Leitungserfahrung in der Pflege. Als Lehrer für Pflegeberufe kehrte Holger Kraft im Sommer 2008 an seine „alte“ Ausbildungsstätte zurück und bereitete vier Jahre lang junge Auszubildende auf den Pflegeberuf vor.

2012 war er für seine Tätigkeit als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender freigestellt. In dieser Phase der neu gegründeten Gesundheitsholding Tauberfranken war er Ansprechpartner für vielfältige Anliegen der Mitarbeiter aus allen Bereichen des Krankenhauses und der Heim. Ab 1. Januar 2013 übernahm er die Funktion des stellvertretenden Pflegedirektors. Holger Kraft ist verheiratet und hat einen Sohn.

Julia Kospach hat ihre Ausbildung ebenfalls am Bildungszentrum „Gesundheit und Pflege“ absolviert und wurde nach dem Staatsexamen direkt auf der inneren Station 2 als Krankenschwester übernommen. Seit 2000 war sie dort stellvertretende Stationsleitung. In den Jahren 2012 und 2013 übernahm sie die Stationsleitung der psychosomatischen Station 6. Seit Oktober 2013 ist sie als Fachbereichsleiterin für die beiden inneren Station zuständig. khtbb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.04.2018