Wege der Konfliktlösung aufgezeigt

Das Matthias-Grünewald-Gymnasium veranstaltete eine Aktionswoche unter dem Motto „Mobbingfreie Schule – Gemeinsam Klasse sein“.

Tauberbischofsheim. Mobbing beginnt oft harmlos. Aus einem Streit wird dann eine Hetzkampagne mit dramatischen Folgen. Damit es nicht so weit kommt, veranstaltete das Matthias-Grünewald-Gymnasium die Aktionswoche. Zusammen mit ihren Lehrern stellten sich alle Sechstklässler der Frage, wie sie ihre Klassengemeinschaft stärken, Konflikte friedlich lösen und ein vertrauensvolles Miteinander schaffen können.

In praktischen Übungen, Diskussionsrunden und Rollenspielen wurde im Laufe der Woche immer wieder deutlich, dass ein achtsamer und wertschätzender Umgang miteinander die Grundlage ist für eine Klassen- und Schulgemeinschaft, in der Mobbing keinen Platz hat. Die Schüler lernten, Konflikte gewaltfrei zu klären und fanden Wege, sich vor Mobbing zu schützen.

„Wir wissen, dass diese Woche kein Garantieschein sein kann für eine konfliktfreie Schule, aber wir sind überzeugt, dass wir durch die Sensibilisierung bei Schülern und Eltern einen wichtigen Schritt in Richtung mobbingfreie Schule gehen können“, fasste Tobias Endres die Erfahrungen aus der Anti-Mobbing-Woche zusammen. Er hat die Woche als Teil eines integrierten Präventionskonzepts am MGG konzipiert und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des Präventionsteams vorhandenes Material überarbeitet, ergänzt und optimiert.

Neben der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema standen zahlreiche praktische Übungen auf dem etwas anderen Stundenplan. In Diskussionsrunden und Rollenspielen begegneten Schüler einander. Das Sozialgefüge der Klasse mit all seinen schwelenden oder auch offenen Konflikten und Spannungen kam dabei zur Sprache. In Rollenspielen durchlebten die Schüler unterschiedliche Wege der Konfliktlösung und erprobten sie an eigenen Streit-Beispielen. So erlebten die Schüler im Lauf der Woche, dass sich kleine Streitigkeiten und Konflikte etwa durch überlegte Ich-Botschaften konstruktiv bearbeiten und entschärfen lassen und damit eine Eskalation verhindert werden kann.

Rechtzeitig Hilfe holen

Gelingt diese konstruktive Konfliktlösung im Klassenverband nicht mehr, so ist es wichtig, dass die betroffenen Schüler sich rechtzeitig kompetente und professionelle Hilfe holen und die entsprechenden Anlaufstellen kennen.

Gemeinsam mit Diplom-Pädagogin Claudia John, Sozialarbeiterin am MGG, thematisierten die Schüler die unterschiedlichen Hilfs- und Beratungsangebote an der Schule, aber auch außerschulische Möglichkeiten, wie etwa die „Nummer gegen Kummer“.

Durch die modernen Medien und die sozialen Netzwerke im Internet ist mit dem Phänomen „Cybermobbing“ in den vergangenen Jahren ein Thema entstanden, das eine intensive Aufklärung bei Schüler und Eltern erfordert, da gerade im Internet eine Kontrolle kaum möglich ist. Aktuelle Studien zeigen, dass jeder dritte Jugendliche schon einmal mittels Internet oder Handy gezielt beleidigt wurde. Im Rahmen der Aktionswoche setzten die Schüler sich unter Anleitung von Jenny Amarell, Referentin am Landesmedienzentrum, auch mit diesem Thema intensiv auseinander und reflektierten ihren eigenen Umgang mit den Medien.

Höhepunkt und Abschluss der „Anti-Mobbing-Woche“ war ein gemeinsamer Nachmittag mit den Eltern. Nach einer intensiven und erlebnisreichen Woche präsentierten die Schüler ihre Ergebnisse. Die Eltern hatten die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. In Quizrunden, Gruppenspielen und kleinen Rollenspielen konnten die Eltern selbst aktiv werden und nachvollziehen, wie ihre Kinder in dieser Woche gearbeitet hatten.

Äußerst positiv bewerteten die Schüler die Projektwoche. Besonders gut kam die kreative Herangehensweise an. Miriam und Isabel freuten sich beispielsweise, dass neben der Theorie die Praxis nicht zu kurz kam. Das Thema Cybermobbing hat alle Schüler beschäftigt. „Ich wusste vorher gar nicht, wie gefährlich Mobbing sein kann“, meinte Maya. Die Anti-Mobbing-Woche – darin waren sich alle einig – hat wertvolle Hinweise gegeben, wie man sich in solchen Situationen verhalten soll.

Die Reaktionen fand Schulleiterin Martina Schlegl bemerkenswert. Sie zeigen ihrer Meinung nach, wie wichtig es ist, die Projektwoche als festen Bestandteil im Lehrplan zu verankern. Das ernste Anliegen sah sie als Auftrag: „Wenn Schule, Eltern und Schüler an einem Strang ziehen, ist eine mobbingfreie Schule keine Utopie.“ mgg

