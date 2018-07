„Wehrrauschenfest“ war ein voller Erfolg

Anzeige

Dittigheim.Das DLRG-Fest, auch bekannt unter „Wehrrauschenfest“ in Dittigheim , machte am Sonntag seinem Namen alle Ehre. Da der Wasserstand die perfekte Höhe hatte, rauschten wieder die Wehrwasserfälle. Perfekt waren auch das Wetter und das beliebte Festprogramm. Für Kinder wurde ein abwechslungs- und erlebnisreicher Nachmittag geboten, auch Erwachsene hatten ihren Spaß daran. Viele Kinder hüpften auf dem Trampolin, turnten in den Laufkugeln im aufgestellten Bassin. Jeder, der wollte, konnte an Schlauchbootfahrten teilnehmen oder sich am oder im Wasser erfrischen. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt – fröhliche Unterhaltung und Stimmung inbegriffen. Bild: Sandra Seiler