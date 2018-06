Weibliche Jugend stellte Weltrekord auf

Anzeige

Die Tauberbischofsheimer Fahnenschwinger waren bei den 17. Weltmeisterschaften in Nusplingen wieder überaus erfolgreich.

Tauberbischofsheim. Im Rahmen des Jahrestreffens der Spielmanns- und Fanfarenzüge in Nusplingen fanden die 17. Weltmeisterschaften im Fahnenhochwerfen statt. Viele zusätzliche Trainingsstunden haben sich ausgezahlt, so dass die Fahnenschwinger ihre guten Leistungen der Vorjahre noch steigern konnten. Michelle Fleming und Timo Holler nahmen das erste Mal an Meisterschaften teil.

Bianca Hofmann auf Platz eins

Bianca Hofmann wurde mit überworfenen neun Metern Weltmeisterin in ihrer Altersklasse. Die Jugendmannschaft der Damen wurde ebenfalls Weltmeister und hat sogar einen neuen Weltrekord mit insgesamt 21,50 Meter aufgestellt. Michelle Fleming, Timo Holler und Leska Montag haben jeweils die Silbermedaille und somit den Titel des Vizeweltmeisters in Ihren Klassen errungen.