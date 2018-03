Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt

Anzeige

Dienstadt.Die Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Dienstadt fand im Proberaum der Kapelle statt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Manuel Fink und dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder der Musikkapelle, insbesondere dem Ehrenmitglied Reinhold Hirsch sowie Familienmitglied zweier Musiker, Joseph Wennes, folgte der Bericht über die Auftritte und Unternehmungen des Vereins.

Nachwuchsarbeit intensivieren

Schriftführerin Janina Hauck blickte auf das vergangene Jahr zurück. Die genannten Auftritte und Aktivitäten zeugten von einem sehr umfangreichen Programm, welches die Dienstadter Musiker absolviert haben. Höhepunkte unter den zahl-reichen Auftritten waren das Becksteiner Dorffest, auf welchem die Musikkapelle Dienstadt erstmals für Stimmung sorgte, sowie das Konzert in der Wandelhalle in Bad Mergentheim. Herauszuheben ist außerdem der zweitägige Ausflug nach Singen an den Bodensee im September, der seinen Höhepunkt auf dem Ehinger Herbstfest hatte. Hier spielten die Musiker aus Dienstadt vor über 2000 Zuschauern.