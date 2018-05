Wein und Kirchen

Anzeige

Tauberbishcofsheim.Die Stadtverwaltung bietet im Mai besondere Themenführungen durch die Altstadt an: So findet am Feiertag Christi Himmelfahrt (10. Mai) um 19 Uhr „Mit Winzerin Dorothea auf Quartiersuche um 1750“ mit Doris Dürr statt. Dabei gibt es nicht nur eine unterhaltsame Führung in bäuerlichem Dialekt, sondern auch Selbstgebackenes und guten heimischen Wein.

Ilse Schwarz führt an Fronleichnam (31. Mai) unter dem Motto „Kirchen, Klöster und Kapellen“ um 15 Uhr durch die Kirchen Tauberbischofsheims, mit dabei die Stadtkirche, die Liobakirche und die Peterskapelle.

Treffpunkt ist jeweils am Rathaus, beide Rundgänge dauern etwa 1,5 Stunden.