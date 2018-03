Weinbaukeller ist tolle Visitenkarte für das Dorf

Anzeige

Nach der Begrüßung der Gäste und Mitglieder in den voll besetzten Kellerräumen des Weinbaumuseums durch den Vorsitzenden Gottfried Wühr erhob man sich zu einem ehrenden Gedenken der verstorbenen Vereinsmitglieder von den Plätzen.

In seinem Jahresbericht ließ Schriftführer Karl Zubrod das Vereinsgeschehen in 2017 nochmals lebendig werden. Unter anderem berichtete er über „elf gut besuchte Stammtische“, über Besuche und gemütliche Zusammenkünfte auswärtiger Gruppierungen im Weinbaumuseum, unter ihnen – anlässlich der Kirchenvisitation – auch Weihbischof Michael Gerber mit Dr. Peter Zürcher. Auch eine Klasse der Grundschule Impfingen, denen Vereinsarchivar Franz Kuhngamberger, sen., Wissenswertes über den Weinbau vermittelte, besichtigte das Museum.

Dass man das schöne Ambiente des Weinbaukellers zunächst zum Beten und danach zur Gemütlichkeit nutzen könne, habe Ruth Bundschuh mit dem Impfinger Altenwerk gezeigt, erklärte Karl Zubrod.

Vorsitzender Gottfried Wühr begann seinen Bericht mit dem Dank an alle Helferinnen und Helfer beim Osterbrunnenfest des Vereins, besonders auch an die Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen für den Vortrag der schönen Lieder und die Bemalung der Ostereier. Anerkennende Worte für Unterstützung und Mithilfe fand Wühr auch für die Ehepaare Gerda und Bertold Eisenhauer sowie Inge und Ludwig May. Seine Ehefrau Edeltraud würdigte er für die Essensvorbereitungen bei den Veranstaltungen.

Das Weinbaumuseum, eingeweiht im April 2016, sei zu einem kulturellen Bestandteil in der Gemeinde geworden, so Wühr weiter. Auch der Touristikverband „Liebliches Taubertal“ habe mit einer Gruppe von 60 Personen bei einer Besichtigung des Dorfmuseums und der Kirche hier im Keller bei einer von Professor Dr. Wolfgang Reinhart geführten Weinprobe, Station gemacht.

„Verständnis für Geschichte, Volks- und Heimatkunde wecken, historisch wertvolle Denkmäler sowie Naturdenkmale pflegen und vor Untergang, Verunstaltung oder Abwanderung bewahren“, nannte Vorsitzender Wühr als Ziele und Aufgaben des Vereins. In diesem Sinne werde man in Absprache mit Bürgermeister Wolfgang Vockel die nächsten Vorhaben, Errichtung von Ruhebänken und Versetzung eines Bildstocks, angehen.

Der Kassenbericht von Schatzmeisterin Helga Jung ließ eine solide finanzielle Situation des Vereins erkennen. Herbert Kreidl, Kassenprüfer zusammen mit Lothar Baunach, bescheinigte eine korrekte Führung der Kassengeschäfte, so dass die Entlastung einstimmig erfolgte.

Bei den gut vorbereiteten Neuwahlen hatte Wahlleiter Dominik Carle ein leichtes Amt. In ihren Ämtern bestätigt wurden: Vorsitzender Gottfried Wühr, stellvertretender Vorsitzender Bertold Eisenhauer, Schatzmeisterin Helga Jung und Schriftführer Karl Zubrod. Teilweise neu gewählt wurden, ebenfalls einstimmig, als Beisitzer: Josef Bundschuh, Herbert Müller und Angelika Reinold.

Nach Abschluss der Wahlen bedankte sich Ortsvorsteher Dominik Carle bei allen, die sich für ein Amt zu Verfügung gestellt hatten, würdigte, auch namens der Gemeinde und des Bürgermeisters Wolfgang Vockel, die Arbeit des Heimatvereins und wünschte „dass es gut weitergeht“.

Dekan Gerhard Hauk Glückwünsche sagte „Respekt und Dank“ für das Wirken des Vereins. „Ich bin schlichtweg begeistert von diesem Raum und seiner Atmosphäre“, betonte er. Wo finde man schon einen Keller, in dem Religiöses und Weltliches, Rosenkranzgebet und frohes Miteinander so harmonierten. „Ich wünsche dem Heimatverein weiterhin alles Gute und Gottes Segen“, so der Geistliche abschließend.

Rudi Knaus, Vertreter des Vereins der Tauberfränkischen Heimatfreunde, gratulierte dem Heimatverein Impfingen zu den Neuwahlen und zur „guten Arbeit“. Danach wies Knaus auf einen geplanten Mundart-Abend sowie auf ein Vorhaben am Palmsonntag hin, bei dem es um ein altes, aber kaum noch gepflegtes katholisches Brauchtum, dem Ratschen oder Klappern in der Karwoche, geht.

Stadtrat Adam Mayer meinte, das an der Natursteinmauer in der Grünanlage befestigte schmiedeeiserne Kunstwerk „Die sieben fetten und die sieben mageren Kühe“ komme bedauerlicherweise kaum zur Geltung. Man sollte sich Maßnahmen überlegen, dieses sehenswerte Objekt besser sichtbar zu machen. Der Vorschlag stieß auf breite Zustimmung. ga

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.03.2018