Weingenuss vor historischer Kulisse

Tauberbischofsheim.Der Schlossplatz in Tauberbischofsheim verwandelt sich am 8. Sptember für ein Wochenende in eine Open-Air- Weinbar, in der die Besucher rund 30 Weine aus der Region, aber auch internationaler Herkunft, genießen können. Alexander Ley und Claudia Wölpper-Murphy sorgen für die edlen Rebensäfte und um das leibliche Wohl kümmern sich die Metzgereien Hofmann und Engelhard. Zum dritten Mal findet dann „Wein am Schloss“ statt.

Wölpper-Murphy und Ley geben einen kleinen Ausblick auf die Weine, die auf dem Schlossplatz serviert werden: „Frische Weißweine mit kräftiger Aromatik und intensiver Frucht.“ „Die zweitägige Veranstaltung Wein am Schloss ist für uns eine ganz tolle Plattform, um unsere Weine zu präsentieren“, freut sich Claudia Wölpper-Murphy.

Und Alexander Ley ergänzt: „Zusammen mit unseren Kulinarik-Partnern und unterstützt von guter Musik durch die „Drei Franken mit dem Kontrabass“ aus dem Raum Würzburg und „June & Leo“ aus Oberlauda/Deubach – und bei hoffentlich gutem Wetter wird sich der Schlossplatz wieder in einen Genussort verwandeln.“

Die Veranstaltung wird am Samstag, 8. September, um 18 Uhr von Bürgermeister Vockel und der Külsheimer Weinprinzessin Alina Wolpert eröffnet. Und wenn es der Leseplan zulässt, werden die beiden Kellermeister Florian Döller (Beckstein) und Joachim Krumrey (Reicholzheim) auch bei der Eröffnung dabei sein. Die Gäste dürfen sich auf ein breites Weinangebot am 8. und 9. September freuen.

Eine Frage, an der man dieser Tage nicht vorbeikommt ist: Wie ist es denn derzeit im Weinberg? „Die Trauben entwickeln sich zwar wirklich gut aber ein wenig Regen würde die Situation schon entspannen“, so Alexander Ley, Geschäftsleiter der GWF-Vinothek in Reicholzheim.

In diesem Jahr findet alles sehr viel früher statt als sonst: „im letzten Jahr – viele werden sich erinnern – haben wir angesichts von Kälte- und Wintereinbrüchen, einige Sorgen um die Weine gehabt“, so Wölpper-Murphy.

„Die Qualität unserer regionalen Weine hat überhaupt nicht gelitten“, ist Alexander Ley sicher. „So, wie es aussieht, erleben wir 2018 die früheste Lese, an die sich viele der älteren Winzer überhaupt erinnern können.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018