Weinlehrpfad und Halloweenrunde

Tauberbischofsheim.Auch im Oktober gibt es wieder spannende Themenführungen in der Kreisstadt. Am Freitag, 19. Oktober, um 16.30 Uhr beschäftigen sich alle Interessierten mit dem Edelberg. Auf dem Weinlehrpfad kann unter fachkundiger Führung der Lebensraum Weinberg im Wandel der Jahreszeiten entdeckt werden. Auf acht Hektar Rebfläche werden verschiedene Rebsorten, darunter einige Spezialitäten, angebaut. Drei davon lernt die Gruppe sogar schmecken bei einer kleinen Weinprobe. Treffpunkt ist der Waldparkplatz oberhalb des Krankenhauses. Am Mittwoch, 31. Oktober, um 18 Uhr findet eine Halloweenrunde mit zwei „Bischemer Urgesteinen“ statt. Ob es denn überall mit rechten Dingen zugeht? Man munkelt so einiges von „Ümgängern“, „feurigen Landschiedern“, einem Ritt durch die Lüfte mit unsanftem Ausgang, Schatzgräbern und gar von einem Gehenkten, der seine Rippe wiederhaben will. Wer sich traut, dem „Turmwächter“ bei der Rettung einer entwichenen „Hexe“ Beistand zu leisten, wird mit einer warmen Kürbissuppe belohnt werden. Treffpunkt ist am Rathaus. Bei beiden Führungen wird ein Unkostenbeitrag erhoben und ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 09341/80333.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.10.2018