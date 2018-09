Weißer Opel Corsa wurde beschädigt

Tauberbischofsheim.Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwoch zwischen 15 und 15.45 Uhr auf der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim. Eine Fahrerin eines weißen Opel Corsas parkte ihren Pkw um 15 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Nähe des Eingangs vorwärts ein. Danach fuhr sie um 15.30 Uhr auf den Parkplatz des DM-Markts und parkte dort ebenfalls vorwärts ein. Nachdem sie ihre Einkäufe erledigt hatte, fuhr sie nach Hause, wo sie dann an ihrem Pkw im hinteren Bereich links einen Schaden feststellte. Dieser wird auf rund 500 Euro beziffert.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.09.2018