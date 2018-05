Weniger Worte, mehr Taten

Anzeige

Der Bund reibt sich die Hände ob der Mehreinnahmen von gut zwei Milliarden Euro jährlich. Die Logistikbranche hingegen stöhnt schon jetzt wegen der hohen Zusatzkosten, die auf sie zukommen. Das sind die zwei Seiten der Medaille, was die Ausweitung der Lkw-Maut ab Juli auf das gesamte Fernstraßennetz in Deutschland angeht.

Doch wer denkt hier an die Verbraucher? Denn die werden es sein, die über kurz oder lang die Zeche zahlen. Mehr noch. Sie sind auch in gesundheitlicher Hinsicht die Leidtragenden. Denn es ist kaum davon auszugehen, dass die Straßennutzungsgebühr dazu führt, den Schwerlastverkehr zu verringern. Experten erwarten stattdessen in den kommenden Jahren noch eine deutliche Steigerung.

Bei der Politik muss endlich ein Umdenken einsetzen. Anstatt den Rubel rollen zu hören, muss es das Ziel sein, viel mehr Fracht auf Schiff und Bahn zu bringen. Uns allen täte es gut, statt Worte zu hören mal Taten zu sehen.