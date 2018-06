Werbeagentur auf Expansionskurs

Anzeige

Tauberbischofsheim.Die Keller+Brennecke Werbeagentur, 2001 gegründet und nach dem Ausscheiden von Nils Brennecke zum 30. April von Michael Keller als alleinigem Inhaber geführt, erweitert ihr Portfolio. Zum 1. Juli wird die auf erklärungsbedürftige Industrieprodukte spezialisierte Werbeagentur „360Grad“ aus Mannheim übernommen. Deren bisherige geschäftsführende Gesellschafterin Regina Zimmer und Geschäftsführer Joachim Ritter werden sich aus Altersgründen mittelfristig zurückziehen.

Mit seiner weitreichenden Erfahrung aus verschiedenen Führungspositionen in der Werbebranche wird Joachim Ritter jedoch weiterhin konzeptionell-beratend zur Verfügung stehen. Zudem wird er Keller+Brennecke auch beim Neugeschäft unterstützen.

Stärkung der Standorte

„Unsere bestehenden Standorte in Tauberbischofsheim und Weinheim werden durch die Akquisition nochmals gestärkt, unsere Kunden profitieren von nachhaltigen Synergieeffekten“, formuliert Michael Keller den internen und externen Mehrwert. Bereits im Frühjahr weitete Keller + Brennecke seine Kompetenzen in den Bereichen Projektmanagement, strategische Beratung in Markenentwicklung und -führung sowie Kreativkonzeption und Text aus.